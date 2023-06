Stiri pe aceeasi tema

- Imagini cutremuratoare au fost surprinse de rudele unei femei din Ecuador. Internata de urgența la spital, Bella Montoya (76 de ani) a fost declarata moarta și pregatita pentru inmormantare. Dupa patru ore petrecute in sicriu, ea s-a trezit.

- O familie a trait un adevarat șoc, dupa ce medicii declarasera decesul mamei lor. Oamenii se pregateau de inmormantare, atunci cand au vazut ca femeia inca traia.Conform declarațiilor familiei, Bella Montoya s-a simțit rau acasa vineri, 9 iunie și a fost transportata la spitalul Martin Icaza din…

- Rudele care vegheau de cinci ore la capataiul unei batrane din Ecuador, care fusese declarata moarta, au auzit-o respirand si batand in peretii sicriului. Femeia era in viata si a fost dusa la spital, unde a fost stabilizata. Ministerul Sanatatii din Ecuador a cerut o ancheta pentru a se stabili cum…

- Stupoare la un priveghi: rudele care vegheau de cinci ore o batrana declarata moarta au auzit-o brusc respirand, a povestit duminica fiul femeii, informeaza AFP, citat de Agerpres. O inregistrare video postata pe Twitter o arata pe Bella Montoya, in varsta de 76 de ani, in interiorul unui sicriu deschis…

- Scene de groaza la o inmormantare in Ecuador: o batrana declarata moarta de cel puțin cinci ore, s-a trezit in timpul priveghiului. Bella Montoya, femeia in varsta de 76 de ani, a fost declarata moarta de medicii din spitalalul public din orașul de coasta Babahoyo, in sud-vestul țarii. Potrivit Ministerului…

- Rudele unei femei din Ecuador care au vegheat timp de cinci ore o batrana declarata de medici moarta au auzit-o brusc respirand, a povestit duminica, 11 iunie, fiul femeii, citat de AFP, transmite Agerpres.Momentul, catalogat de presa locala drept o „inviere”, a fost surprins intr-o inregistare video…

- Un cuplu de pensionari din orasul britanic Essex s-a trezit cu opt bivoli in piscina din curtea casei. Incidentul a avut loc in vara anului trecut, dupa ce 18 astfel de animale au scapat dintr-o ferma si au ajuns pe proprietatea lor. Acum, cei doi au primit 25.000 de lire sterline care sa acopere daunele…

- Un cuplu de pensionari din orașul britanic Essex s-a trezit cu opt bivoli in piscina din curtea casei. Incidentul a avut loc in vara anului trecut, dupa ce 18 astfel de animale au scapat dintr-o ferma și au ajuns pe proprietatea lor. Acum, cei doi au primit 25.000 de lire sterline care sa acopere daunele…