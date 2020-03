O femeie de afaceri din Suceava este la Terapie Intensivă la Iaşi Numarul iesenilor depisati pozitiv la testele lucrate ieri, oficial, ramane o necunoscuta. Numarul izolatilor insa a mai crescut. 1.122 de ieseni sunt izolati la domiciliu si monitorizati, cel putin teoretic, de catre medicii de familie si epidemiologii ajutati de rezidentii implicati voluntar. Alte 129 de persoane, care au calatorit in zone zero sau galbene, se afla in carantina. Spatiile destinate carantinei incep sa fie neincapatoare, asa ca autoritatile ca (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Conform informatiilor Realitatea PLUS, o pacienta cu coronavirus din Suceava ar fi intrat in stop cardio-respirator. Este a doua oara cand se intampla asta in ultimele 24 de ore cu aceasta pacienta.In aceste momente medicii fac tot posibilul pentru a o mentine in viata pe pacienta. Aceasta a intrat…

- O pacienta infectata cu coronavirus si internata la Suceava a intrat sambata dupa-amiaza in stop cardio-respirator. Ea este transferata la aceasta ora la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, a declarat medicul Carmen Dorobat, managerul unitatii medicale. Este vorba despre o femeie care sufera de probleme…

- In momentul de fata, la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, trei persoane bolnave de coronavirus sunt internate la Terapie Intensiva, a declarat directorul institutiei, Carmen Dorobat. Cei trei pacienti nu sunt intubati, dar sunt tinuti sub observatie. Carmen Dorobat: Pacientii gravi sunt trei,…

- Autoritațile au anunțat, astazim ca 16 noi cazuri de imbolnavire in Romania – 7 in Iași, 2 in Suceava, 2 in Neamț și cate unul in Ialomița, Mureș, Botoșani, Bistrița Nasaud și Vrancea. Persoanele confirmate pozitiv au varste cuprinse intre 21 și 65 de ani. De asemenea, din cele 184 de persoane confirmate…

- Un tanar de 17 ani care s-a intors in urma cu 24 de ore din Bergamo este internat la Spitalul Județean de Urgența din Suceava, secția de Boli Infecțioase, cu suspiciune de coronavirus. Momentan au fostprelevate probele de rigoare care au fost trimise la Spitalul de BoliInfecțioase din Iași, singura…

