- O crima demna de un film de groaza a avut loc in noaptea de 30.08.2020 spre 31.08.2020, atunci cand un tanar de 19 ani a intrat in casa unei batrane, cu scopul de a-i fura banii. Din pacate, deznodamantul este unul tragic, caci in lipsa de bani, tanarul aflat sub influența unor subtanțe nepermise i-a…

- O femeie de 35 de ani a fost batuta și violata de doi minori, in seara de duminica, 26 iulie 2020. Victima a fost internata de urgența in reanimare, dupa ce unul dintre vecini a vazut-o zacand plina de sange in curtea casei.

- Un accident teribil petrecut miercuri seara a distrus o familie din Teleorman. In urma impactului violent, un bebeluș de noua luni și-a pierdut viața, iar mama și fratele sau se afla in stare critica. Vinovat de producerea accidentului este chiar capul familiei, tatal copiilor. Cum s-a produs accidentul…

- Un adolescent de 14 ani a fost lovit in cap cu o ranga de un necunoscut, pe o strada din Alexandria, noteaza Mediafax.Poliția Teleorman a anunțat, vineri, dupa ce cazul a aparut in presa locala, ca in 15 iunie Poliția Alexandria a fost sesizata ca o persoana a fost agresata pe strada.…

- O femeie in varsta de 41 de ani din judetul Botosani, care fusese data disparuta, a fost gasita de politisti pe un camp din localitate, avand mainile legate la spate si urme de violenta. Ea le-a povestit oamenilor legii ca a fost batuta si violata de un barbat.

- CHȘINAU, 20 iun – Sputnik. Un accident cumplit s-a produs in aceasta seara la intrarea in UTA Gagauzia. In urma impactului violent dintre un BMW și un Peugeot, doua persoane și-au pierdut viața, iar patru au fost ranite, fiind transportate la spitalul din Comrat. © Sputnik / Miroslav Rotari Tragedie…