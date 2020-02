Stiri pe aceeasi tema

- O femeie si un barbat sunt cercetati pentru trafic de droguri, de catre autoritatile din Bistrita-Nasaud, dupa ce au fost prinsi cand transportau cu masina sase kilograme de cannabis. Drogurile au fost trimise din Spania si au fost preluate de la o firma de curierat.

- Un indian care a incercat sa treaga ilegal in Ungaria, prin apropierea Punctului de Trecere a Frontierei Cenad, din Timiș, a fost prins de oamenii legii. Barbatul a fost depistat intr-un autoturism condus de un șofer roman. Polițiștii de frontiera au depistat ieri, 9 ianuarie, in jurul orei 13.30, la…

- O tanara de 18 ani și-a pierdut buletinul și a incercat sa treaca granița ascunsa dupa bancheta din spate a autoturismului fratelui sau, acoperita cu bagaje și o patura. Poliția de Frontiera informeaza, luni, ca la iesirea din tara s-a prezentat, sambata seara, un barbat care conducea un autoturism…

- Femeie acuzata de tentativa de crima in Statele Unite, dupa ce a incercat sa loveasca cu masina o adolescenta “pentru ca parea mexicana”, conform BBC .Ea a declarat poliției din statul Iowa ca a încercat sa loveasca adolescenta deliberat, deoarece avea trasaturi mexicane. Victima,…

- O femeie din Statele Unite ale Americii a reușit sa șocheze oamenii legii! Aceasta a pastrat in congelator timp de 10 ani cadavrul soțului sau, dintr-un motiv absolut șocant: pentru a primi o indemnizație de veteran in valoare de nu mai puțin de 170.000 de dolari!

- O adolescenta in varsta de 17 ani din Statele Unite ale Americii a fost arestata și pusa sub acuzare, dupa ce a incercat sa fure un avion, cu care a intrat ulterior intr-un gard. Autoritațile investigheaza cazul deoarece este impresionant cum tanara a reușit sa intre in cabina aeronavei.

- ​​O femeie din Ohio, Statele Unite ale Americii, a fost arestata pentru ca și-a înjunghiat victima dintr-un motiv cât se poate de ciudat. Se pare ca aceasta era nemulțumita ca victima purta cizme din blana, potrivit BBC. Femeia de 35 de ani pe nume Meredith Lowell, în vârsta…