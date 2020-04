Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 90 de ani din Belgia infectata cu coronavirus a murit dupa ce a refuzat sa fie conectata la aparatul de ventilare, spunand medicilor sa-l foloseasca pentru salvarea pacienților mai tineri.Inainte de a fi internata pentru COVID-19, Suzanne Hoylaerts, din Binkom, langa Lubbeek (Brabantul Flamand),…

- Femeia avea 55 de ani. A fost internata la un spital clinic din Tiraspol cu ​​pneumonie bilaterala. Intr-o incapere cu un barbat la care confirmase anterior Covid-19. Cand s-a aflat ca are coronavirus, femeia a fost transferata la spitalul din Slobozia. O ora mai aceasta tarziu a murit.

- O femeie in varsta de 36 de ani, mama a trei copii, a murit in locuința ei din Londra, dupa ce cu o zi inainte a cerut ajutor de specialitate, iar medicii i-au refuzat internarea pentru ca...”nu reprezinta o prioritate.

- A fost inregistrat un nou caz de deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus, fiind cazul numarul 18 la nivel național. Este vorba despre o femeie in varsta de 76 ani, din județul Cluj, internata in data de 20 martie 2020 in Spitalul Huedin. Pacienta a fost transferata in data de 22 martie…

- O tanara de 21 de ani din Marea Britanie a murit dupa ce a fost infectata cu coronavirus, iar familia sa spune ca nu suferea de afecțiuni preexistente, informeaza BBC . Chloe Middleton, din High Wycombe, Buckinghamshire, a murit saptamana trecuta. „Va rog sa fiți atenți. Vorbind din propria experiența,…

- Au fost inregistrate inca 3 decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus, numarul deceselor la nivel național ajungand la 11, transmite Grupul de Comunicare Strategica.Este vorba despre: Barbat , 59 ani, pacient Spitalul Județean de Urgența Suceava, fara posibila expunere…

- Noul coronavirus nu ține cont de nimeni și de nimic! Sabrina, soția actorului Idris Elba, a fost testata pozitiv cu COVID-19. Modelul a refuzat sa se izoleze de actor, depistat și el cu coronavirus!

- Un barbat de 36 de ani din Wuhan externat din spital dupa ce s-a vindecat de coronavirus a murit, scrie South China Morning Post. Mai mulți pacienți externați s-au întors în spitale, spun medicii, relateaza Mediafax. Barbatul în vârsta de 36 de ani a murit din cauza unei…