Stiri pe aceeasi tema

- Batranica de 90 de ani a fost gasita de familie cazuta in casa, dupa ce a consumat antigel, crezand ca este suc. Medicii spun ca femeia a scapat cu viața ca prin urechile acului. Anul trecut, aceeași batrana a ajuns la Spitalul „C.I. Parhon” din Iași in stare critica, dupa ce a baut lichid de Articolul…

- GHINION… O femeie de 78 de ani, din comuna Ibanești, și-a vazut moartea cu ochii! Fiind sub influența alcoolului, a ieșit in curtea casei, unde s-a impiedicat și a ajuns intr-o fantana adanca de 15 metri. Batrana a avut puterea sa se prinda de o franghie și a inceput sa strige dupa ajutor. Un vecin…

- O femeie de 67 ani din comuna Strunga a cazut in fantana duminica seara. Cei de la ISU Iasi au reusit sa o salveze. Femeia era constienta, striga dupa ajutor. Salvatorii au intervenit cu o autospeciala cu apa si spumat trimisa de la Targu Frumos. Femeia a fost preluata de o ambulanta de la SAJ cu medic.

- In cadrul vizitei Suveranului Pontif la Iași, un fotograf a surprins-o pe femeie, care avea un zambet larg pe fata. Papa Francisc a ramas impresionat de bucuria cu care a fost primit acolo de oameni, mai ales de acea femeie. Astfel, pe noua lui carte de rugaciuni apare poza respectiva. „Era acolo o…

- O batrana din Romania, care iși ține nepotul in brațe, apare in noua carte de rugaciuni a Papei Francisc care onoreaza vizita sa in Romania, din vara anului trecut. In cadrul vizitei Suveranului Pontif la Iași, un fotograf a surprins-o pe femeie, care avea un zambet larg pe fata. Papa Francisc a ramas…

- JOCUL DE-A TALHARIA - tema ediției din aceasta seara a emisiunii Vorbește Moldova de la Prime.Nina Garabajiu, din Orhei, a trecut prin clipe de coșmar. Femeia a fost talharita in propria locuința. Doi barbați i-au intors casa pe dos, au batut-o și au amenințat-o cu moartea.

- Nu s-a petrecut in vremea otomana, ci azi, cand regimul Erdogan depașește in cruzime orice inchipuire. Avocatul turc Ebru Timtik, femeie, incarcerata de doi ani pentru presupuse legaturi cu un partid scos in afara legii de regimul Erdogan, a murit vineri intr-o inchisoare din Istanbul dupa ce a facut…

- Eugenia, Maria și Aurica au pensii care se invart in jurul valorii de 700 de lei. Suficient cat sa-si plateasca utilitațile, sa-si cumpere medicamentele și hrana. Eugenia are un baiat in inchisoare, pe care stie ca nu-l va mai vedea niciodata Eugenia Rudac are 80 de ani, trei copii si este…