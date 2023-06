O femeie de 87 de ani a încercat să se sinucidă în râul Argeș - Doi polițiști au salvat-o în ultima clipă A fost misiune contracronometru. O femeie in varsta de 87 de ani care a vrut sa iși puna capat zilelor și s-a aruncat in raul Argeș a fost salvata in ultimul moment de doi polițiști locali. Atenție, urmeaza detalii care va pot afecta emoțional. Totul s-a intamplat ziua in amiaza mare. Un trecator a fost cel care a vazut scena șocanta și a fugit catre cei doi agenți sa le spuna ce s-a intamplat. Fara sa stea pe ganduri, barbații au sarit in apa sa o salveze. Femeia a fost scoasa din apa și a fost transportata la spital pentru ingrijiri medicale. Imaginile au fost filmate de martori. Ulterior, batrana… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

