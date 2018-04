Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 83 de ani, din municipiul Roman, a fost transferata in stare grava la un spital din Bucuresti, dupa ce a suferit arsuri in urma unei explozii produse, in noaptea de joi spre vineri, la locuinta sa, din cauza unor acumulari de gaze, potrivit ISU Neamt. Explozia s-a produs in jurul…

- O femeie in varsta de 24 de ani a suferit arsuri grave, pe fața, maini și picioare, in urma unei explozii care a fost urmata de incendiu, aseara, in apartamentul in care locuia cu chirie. Deflagratia a avut loc la parterul unui bloc de pe strada Minerilor. „Explozia a avut loc la parterul…

- Florin Chisim, purtatorul de cuvant al ISU Gorj, a precizat ca explozia a avut loc intr-un apartament situat la parterul unui bloc de pe strada Minerilor din Targu-Jiu. O femeie care locuia cu chirie in imobil a fost ranita, fiind transportata la spital cu arsuri grave. "Explozia a avut loc…

- O explozie a avut loc astazi intr-un apartament din Codlea. O femeie a suferit arsuri pe 70% din suprafata corpului. Cauza deflagratiei a fost acumularea de gaze. Explozia a izbucnit in aceasta dimineata intr-un apartament din Codlea. Proprietarea locuintei, o femeie de 70 de ani, a fost ranita si a…

- O femeie in varsta de de 86 de ani a fost ranita grav, duminica dimineata, in urma unei explozii care s-a produs intr-un apartamament din municipiul Deva. Victima a suferit arsuri pe maini si fata, fiind transportata la spital, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Femeia din judetul Suceava ranita joi intr-o explozie a fost adusa la Spitalul de Urgenta Floreasca din Bucuresti, ea fiind intubata si ventilata mecanic. "Prezinta arsuri pe 30% suprafata corporala, pe torace si o parte din abdomen. Este intubata si ventilata. Noi o investigam, va fi dusa la sala…

- Purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, a declarat ca explozia din locuinta din Hantesti nu a fost urmata de incendiu, dar o femeie este ranita. "O femeie de 33 de ani a suferit cu arsuri de gradele I si II, a fost transportata la UPU Suceava. In casa se mai aflau sotul femeii si…