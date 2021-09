O femeie de 79 de ani din Cugir, care traversa neregulamentar strada, acroșată de un autoturism care dădea cu spatele Un accident rutier soldat cu ranirea unei femei de 76 de ani, a avut loc vineri, 10 septembrie 2021, in jurul orei 17.00, pe strada Constructorului din Cugir. Vineri, 10 septembrie 2021, in jurul orei 17.00, polițiștii din Cugir au intervenit pentru soluționarea unui accident rutier produs pe strada Constructorului din oraș. Un tanar de 24 de ani, din comuna Pianu, in timp ce efectua o manevra de mers inapoi, a acroșat o femeie de 79 de ani, din Cugir, care era angajata in traversarea strazii, prin loc nepermis. In urma accidentului, femeia a suferit leziuni corporale ușoare. Conducatorul auto… Citeste articolul mai departe pe cugirinfo.ro…

Sursa articol si foto: cugirinfo.ro

