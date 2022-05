Stiri pe aceeasi tema

- Dragostea nu are varsta, iar pe premisa asta a mers și un cuplu din Italia. Un tanar in varsta de 19 ani a cerut-o in casatorie pe iubita lui care are 76 de ani. Diferența de varsta dintre cei doi este de 56 de ani, insa acest lucru nu i-a afectat, iar drept dovada stau imaginile surprinse pe rețelele…

- Caz șocant la Timișoara: o femeie in varsta de aproximativ 30 de ani s-a aruncat, in aceasta dimineața, in brațe cu cei doi copii ai sai. Femeia, in varsta de peste 30 de ani si unul dintre copii, in varsta de aproximativ 3 ani, au decedat la scurt timp dupa ce s-au lovit de asfalt. Cel de-al doilea…

- O femeie din Bucuresti a ajuns miercuri la spital cu mai multe rani provocate de muscaturi, dupa ce a fost atacata de o haita de caini langa digul de pe Lacul Morii, informeaza Politia Capitalei. „In jurul orei 09,20, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia 20 Politie a fost sesizata…

- Jennifer Lopez, in varsta de 52 de ani, a dezvaluit recent ca a fost ceruta in casatorie de Ben Affleck, in varsta de 49 de ani, la 18 ani dupa ce și-au anulat logodna anterioara, din 2004. Acum, artista a dat detalii despre cel mai romantic moment pe care l-a trait. Ea a dezvaluit, ce facea in momnetul…

- FOTO| Carmen de la Salciua a spus „DA”: A fost ceruta in casatorie in timpul vacanței in Dubai FOTO| Carmen de la Salciua a spus „DA”: A fost ceruta in casatorie in timpul vacanței in Dubai Cunoscuta cantareața Carmen de Salciua a fost ceruta in casatorie de catre Marius, iubitul acesteia. Frumoasa…

- FOTO: Cantareața de muzica de petrecere Carmen de la Salciua a fost ceruta in casatorie de catre iubitul ei, la Dubai Cantareața Carmen de la Salciua a fost ceruta in casatorie de catre iubitul sau. Anunțul a fost facut de aceasta, in mai multe postari pe Instagram și pe Facebook. Din cate se pare,…

- Se anunța nunta mare in showbiz-ul romanesc! Iubitul cantareței, Andrei, s-a ținut de cuvant și a cerut-o in casatorie pe Raluca Dragoi. Cantareața a fost surprinsa cu cererea in casatorie de partenerul ei de viața chiar de ziua lor de naștere, fiind amandoi nascuți in aceeași zi. Iata cum a reacționat…