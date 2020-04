Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica anunta inca 16 decese in randul pacientilor cu COVID-19 din Romania.Deces 483 Femeie, 72 ani, mun. Bucuresti Data internarii: 04.04.2020, la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase V. Babeș Bucuresti, sectia ATIData recoltarii: 27.03.2020Data…

- Grupul de Comunicare Strategica a raportat vineri seara alte cinci decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus, bilantul urca astfel la 270. Deces 266 Barbat, de 42 de ani, din județul Constanța. Data internarii: 07.04.2020 in Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța, in stare grava,…

- Ziarul Unirea Doua noi DECESE provocate de COVID-19 in Romania: Doua femei de 75 și 84 de ani au murit de coronavirus. Bilanțul morților a ajuns la 94 Doua noi DECESE provocate de COVID-19 au fost inregistrate in Romania: Doua femei de 75 și 84 de ani au murit de coronavirus. Bilanțul morților a ajuns…

- A fost inregistrat al 18-lea deces in Romania, al unei persoane infectate cu coronavirus. Este vorba despre o femeie in varsta de 76 ani, din judetul Cluj, internata in 20 martie, in Spitalul Huedin. Pacienta a fost transferata in data 22 martie in secția ATI a Spitalului de Boli Infectioase Cluj,…

- O femeie, in varsta de 47 de ani, s-a aruncat in gol de la etajul 16 al blocului in care locuia. Tragedia a avut loc, ieri, in sectorul Botanica al Capitalei.Potrivit poliției, din spusele soțului, femeia a recurs la acest gest dupa ce a facut o criza de nervi.

- Cazul 81 de coronavirus a fost confirmat, vineri dupa-amiaza in Romania, medicii stabilind ca o femeie de 26 de ani aflata in izolare inca din 9 martie este purtatoare a acestui virus, anunța Grupul de...

- Potrivit DSP Brașov, inca 5 cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus au fost confirmate in București, la INBI Matei Balș. Numarul cazurilor la nivel național a ajuns la 64 Este vorba despre pacienți care au intrat in contact cu persoane depistate pozitiv. Caz 60: Barbat, 39 ani, contact cu persoana…

