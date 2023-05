Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, o fetița de 10 ani a fost lovita de o mașina pe strada Cuza Voda din sectorul Botanica al Capitalei. Ulterior, copila a fost transportata la spital. Polițiștii au stabilit ca un automobil de model Hyundai condus de un barbat in varsta de 46 ani a tamponat o minora de 10 ani ce…

- Drama, duminica dimineata, in Pantelimon. O persoana a decedat, iar alta a fost transportata la spital, dupa ce un autoturism a explodat intr-o statie CNG. Alimentarea cu gaze a fost oprita, iar traficul in zona a fost restrictionat. Imagini surprinse la putin timp dupa explozie Imagini surprinse la…

- Situație incredibila la Galați. O femeie care a sunat la Poliție, ca sa fie salvata de atacul unor vecine, a fost chiar ea amendata. Intreaga scena a fost insa filmata și abia dupa ce imaginile au ajuns publice oamenii legii au decis sa o amendeze și pe una dintre agresoare.

- Atentie, imagini cu un puternic impact emotional pentru pasionatii de masini Ii invidiem pe colegii de la RAR Iasi, dar ii rugam sa ne mai spuna povestile unor astfel de autovehicule. Desi par aliniate la start pentru o cursa in care s ar putea intrece clasicul, rafinamentul si exclusivismul, intalnirea…

- Incidentul a avut loc pe 4 aprilie, insa Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arad a oferit informatii abia miercuri, dupa ce imaginile filmate au fost distribuite in mediul online, relateaza Agerpres."Ajunsi la fata locului, politistii au stabilit ca, pe fondul unul conflict spontan, o femeie de…

- Imagini video cu un incident petrecut in urma cu un an si jumatate, care il are in prim plan pe presedintele Consiliului Judetean Constanta, Mihai Lupu, fac valva pe internet si nu numai. Politicianul ameninta, injura si agreseaza un politist local.

- Cazul infiorator a avut loc intr-un cartier din Alba Iulia, in apartamentul in care barbatul de 27 de ani statea cu chirie. Acolo obișnuia sa-și petreaca weekend-urile alaturi de fiul sau de un an dupa desparțirea de mama copilului. Ultima vizita s-a transformat insa intr-o tragedie. Dupa un schimb…