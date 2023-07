Stiri pe aceeasi tema

- CAUTAT… Un barbat din municipiul Vaslui este de negasit de o saptamana și jumatate. Se numește Liviu Patrichi, are 54 ani, și a plecat voluntar de la domiciliul sau din municipiul Vaslui pe data de 6 iulie 2023. Pentru ca barbatul nu a mai revenit acasa, fiica acestuia a sesizat Poliția. Potrivit oamenilor…

- Vineri, 14 iulie, Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați de catre o femeie din Baia Mare, cu privire la faptul ca la data de 10 iulie a.c., fiica sa minora GONDOȘ IOANA ELENA de 16 ani, a plecat voluntar de la locuința surorii sale din municipiu și pana in prezent nu s-a mai…

- Politistii au fost sesizati cu privire la plecarea voluntara a numitului Pușcalau Constantin, in varsta de 49 de ani, din comuna Lipova. La data de 04 iulie a.c., barbatul a plecat voluntar de la domiciliu și nu a revenit pana in prezent. SEMNALMENTE: – inaltime aproximativ 1,70 m, constituție atletica,…

- Ieri, 22 iunie, Polițiștii din Sighetu Marmației au fost sesizați prin plangere de catre o femeie din municipiu, cu privire la faptul ca la data de 15 iunie a.c., fiica sa minora SABAU LOREDANA MARIANA de 15 ani, a plecat voluntar de la domiciliu din Sighetu Marmației și nu s-a mai intors. Inaltime:150…

- La data de 10 Iunie a.c., polițiștii Secției 4 Leordina, au fost sesizați telefonic de catre o femeie cu privire la faptul ca, la data de 3 iunie a.c., unchiul ei, LAVIȚA IOAN, de 78 de ani, din Valea Vișeului, a plecat de la domiciliu și nu s-a intors pana in prezent. Semnalmente: inaltime 1,60 […]…

- Miercuri, 03 mai, Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați de catre o femeie, cu privire la faptul ca, fiica sa Lacatoș Maria, in varsta de 43 de ani, a plecat voluntar in data de 12 februarie a.c. și pana in prezent nu a revenit. Totodata, femeia a mai relatat faptul ca Lacatoș…

- O femeie de 71 de ani, din comuna Prașești a fost gasita moarta intr-o fantana. Margareta Lungu a disparut de-acasa de pe 27 aprilie și era cautata cu Poliția. In urma sesizarii din data de 29 aprilie a.c., cu privire la plecarea voluntara a unei femei in varsta de 71 de ani din comuna Prajești, […]…

- O femeie nu are liniște și iși cauta fratele de mai bine de 5 ani! Barbatul a disparut in mod misterios, cand se afla acasa alaturi de mama lui și un frate. Ce știe Florica cu privire la cele intamplate. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Acces Direct.