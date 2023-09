O femeie de 71 de ani din Galați a dezechilibrat, cu intenție, un alpinist utilitar. Nu a fost mulțumită cum a șters geamurile Potrivit IPJ Galați, Secția 2 Poliție Galați a fost sesizata telefonic prin apel la 112, de un barbat, de 50 de ani, cu privire la faptul ca „in timp ce efectua unele activitați, la un bloc cu 12 etaje, situat pe strada Regiment 11 Siret, din municipiul Galați, fiind asigurat cu corzi, in calitate de alpinist utilitar, angajat la o firma de profil din orașul de domiciliu, ar fi fost dezechilibrat, de catre o femeie, de la etajul 8, care locuiește in blocul respectiv.” Polițiștii care au ajuns la fața locului au luat legatura cu apelantul, iar apoi au identificat persoana din apartamentul indicat,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

