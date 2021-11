Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 70 de ani din comuna Livezi a fost arestata, fiind cercetata pentru omor calificat, dupa ce in urma cu doua zile si-ar fi ucis cumnatul cu mai multe lovituri de topor aplicate in zona capului, a informat, luni, Parchetul de pe langa Tribunalul Valcea. Crima a avut loc sambata dupa-amiaza,…

- O tanara insarcinata in noua luni a fost omorata joi dimineata de cumnatul sau, cu doua lovituri de cutit in zona inimii, in Braila. Ulterior, autorul faptei a incercat sa se sinucida, el fiind transportat la spital pentru ingrijiri medicale, potrivit informatiilor confirmate de Parchetul de pe langa…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au dispus menținerea arestului preventiv fața de un barbat judecat pentru uciderea unui craiovean prin incendiere. Inculpatul a fost deferit justitiei pentru omor calificat, tentativa de omor și distrugere. A fost arestat preventiv in august 2019, iar de atunci nu a…

- O șoferița de 71 de ani a trecut cu mașina peste o femeie, pe care nu a observat-o. Accidentul s-a produs sambata, in parcarea unui magazin din Sighișoara, și doar norocul a facut ca victima sa nu fie grav ranita. Femeia de la volan a dat cu spatele fara a observa persoana aflata acolo, iar femeia nu…

- O femeie din Argentina risca sa fie acuzata de omor prin imprudența dupa ce și-a lovit iubitul in cap cu telefonul in repetate randuri. Roxana Adelina Lopez, in varsta de 22 de ani, ar fi aruncat dispozitivul catre Luis Guantay, in varsta de 23 de ani, pentru a se apara dupa ce acesta a lovit-o in fața.…