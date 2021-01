Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au fost altertati in jurul orei 3 dimineata cu privire la izbucnirea unui incendiu intr-un bloc de locuinte din zona centrala a Clujului. Au gasit o femeie de 70 de ani fost ars in incendiu si care prezenta traume incompatibile cu viata.

- Pompierii clujeni au intervenit în noaptea de Revelion la un incendiu produs pe strada Horea din Cluj-Napoca. O femeie de 70 de ani și-a pierdut viața dupa ce a fost prinsa de flacari în apartament. "Doua autospeciale au intervenit în cursul nopții trecute…

- O femeie de 70 de ani a murit pe strada Horea, intr-un incendiu izbucnit de Reveliin in condiții neclare.Doua autospeciale au intervenit in cursul nopții trecute pentru a stinge flacarile care au cuprins un apartament dintr-un bloc de locuințe, situat pe strada Horea din municipiul Cluj-Napoca.Alerta…

- Un barbat a murit si o femeie a suferit arsuri pe aproximativ 90% din suprafata corpului in urma unui incendiu izbucnit, marti seara, intr-o casa din localitatea Crangu, judetul Teleorman. Femeia a fost transportata la spital, anunța news.ro. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Pompierii militari au intervenit, azi-noapte, in jurul orei 03.05 la un incendiu care a izbucnit la Spitalul de Psihiatrie Socola Iași, cu degajari de fum pe hol. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere și echipajul de terapie intensiva cu medic. Au fost evacuati 18 pacienti…

- O femeie de 80 de ani, din localitatea Darcauti, raionul Soroca, a decedat in urma unui incendiu izbucnit din cauza utilizarii necorespunzatoare a sobei de incalzit, transmite IPN, cu referire la un comunicat de presa al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta.

- Acoperiș in flacari la Ruginești din cauza unui coș de fum neizolat corespunzator fața de materialele combustibile Pompierii militari din cadrul Secției de Pompieri Adjud, au intervenit in aceasta dimineața, in jurul orei 10:45, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei locuințe din…

- Incendiu violent, in aceasta noapte, intr un bloc din Campina. O femeie si a pierdut viata si alte 30 de persoane au fost evacuate.Pompierii prahoveni au intervenit joi spre vineri noaptea la un incendiu violent izbucnit intr un apartament din municipiul Campina."Un incendiu violent a izbuncit azi noapte…