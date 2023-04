O femeie de 65 de ani din Târgu Lăpuș a murit în condiții suspecte. Poliția a demarat o anchetă Azi, 23 aprilie, la ora 07.52, polițiștii din Targu Lapuș au fost sesizați prin S.N.U.A.U.112 cu privire la faptul ca pe marginea unui lac, in apropierea unui imobil de pe strada Țibleșului, se afla o femeie cazuta in stare de inconștiența. La fața locului, polițiștii au identificat in apa, cu fața in jos, o femeie de 65 de ani din oraș. Asupra acesteia au fost efectuate manevre de resuscitare de catre un echipaj S.A.J. Maramureș, insa dupa aproximativ 30 de minute a fost declarat decesul femeii. Cadavrul a fost transportat la morga Spitalului Județean Baia Mare in vederea efectuarii necropsiei… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

