- Spania și-a batut duminica recordul de sambata, cand autoritațile au anunțat o creștere cu 1.500 de cazuri in 24 de ore. Spania este cel mai afectat stat din Europa dupa Italia, iar potrivit bilanțul ultimului bilanț exista 7.753 de cazuri detectate și 288 de persoane decedate din cauza Covid-19.…

- Nelu Tataru, secretar de stat la Ministerul Sanatații, a spus sambata seara la Europa FM ca ”gradul actual de ocupare al paturilor ATI este de 60%, dar prin redistribuirea pacienților putem asigura la nivelul țarii 1.200 - 1.400 de paturi ATI libere. Asta inseamna ca suntem pregatiți, avem paturi in…

- Autoritatile spaniole au anuntat joi ca bilantul deceselor cauzate de Covid-19 este de 86, iar numarul cazurilor de infectare a depasit 3.000. Prim-ministrul Pedro Sanchez a declarat intr-o conferinta de presa sustinuta la palatul Moncloa ca Executivul va acorda 2,8 miliarde de euro comunitatilor…

- Coronavirusul se face simtit in toata lumea! In Italia, aproape 170 de persoane au murit in utlimele 24 de ore. Iar numarul cazurilor confirmate a depasit 10.000. Situatia este alarmanta si in Spania, care a devenit - acum - al doilea cel mai mare focar din Europa. Virusul nu ii iarta nici pe americani.…

- Numarul cazurilor de coronavirus confirmate in Italia a crescut vineri la 4.636, fata de 3.858 cu o zi inainte. Seful agentiei de protectie civila a spus ca, dintre cei contaminati initial cu noul coronavirus, 523 s-au restabilit complet, fata de 414 cu o zi inainte. Epidemia este concentrata…

- Autoritațile spaniole au decis punerea in carantina a 1.000 de turiști, intr-un hotel din Insulele Canare, din cauza unui turist gasit pozitiv la testul pentru coronavirus, noteaza Business Insider. Potrivit Business Insider, 1.000 de turiști sunt in carantina, intr-un hotel de 4 stele din Insulele…

- In 2019 au fost inregistrate cresteri ale inmatricularilor de autoturisme noi in Germania (+5-), Franta (+1.9-), Italia (+0.3-), in timp ce Marea Britanie (-2.4-) si Spania (-4.8-), au fost inregistrate scaderi ale inmatricularilor de autoturisme noi. In ceea ce priveste constructorii de automobile,…

- Aproape 25.000 de medici au parasit sistemul de sanatate din Romania in ultimii 10 ani, susține ministrul Sanatații. Gheorghe Borcean, președintele Colegiului medicilor din Romania a vorbit despre aceasta situație la emisiunea Adriana Nedelea LA FIX. "Cifra poate fi aceea sau nu. Pot fi 100, 1.000,…