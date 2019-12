Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost salvata dupa ce a ramas blocata in salbaticia australiana timp de 12 zile, supravietuind doar cu biscuiti si apa dintr-o oaza. Cei doi prieteni cu care femeia ramasese blocata in salbaticie inca nu au fost gasiti, scrie BBC News.

- O femeie care ramasese cu masina impotmolita in albia unui rau din salbaticia australiana a fost salvata dupa 12 zile in care a supravietuit mancand biscuiti si band apa dintr-o adapatoare, informeaza BBC luni, citat de agerpres.ro.

- O femeie care ramasese cu masina impotmolita in albia unui rau din salbaticia australiana a fost salvata dupa 12 zile in care a supravietuit mancand biscuiti si band apa dintr-o adapatoare, informeaza BBC luni. Tamra McBeath-Riley, in varsta de 52 de ani, plecase alaturi de doua persoane…

- Rasturnare de situație in cazul unei femei din Australia, condamnata la moarte pentru trafic de droguri in Malaezia. Maria Elvira Pinto Exposto, in varsta de 55 de ani, urmeaza sa fie eliberata din inchisoare, dupa ce instanța suprema din Malaezia i-a admis apelul, relateaza BBC.Australiana a fost arestata…

- O neo-zeelandeza a supravietuit 3 zile pe mare, dupa ce barca pe care se afla s-a spart. Aceasta intentiona sa se intoarca pe iahtul unde o astepta sotul sau dupa ce plecase la cumparaturi pe o insula din apropiere.

- O neo-zeelandeza a supravietuit 3 zile pe mare, dupa ce barca pe care se afla s-a spart. Aceasta intentiona sa se intoarca pe iahtul unde o astepta sotul sau dupa ce plecase la cumparaturi pe o insula din apropiere.

- Un accident s-a petrecut, in noaptea de marți spre miercuri, intr-o localitate din Mures. O femeie s-a trezit in casa cu un tir care iesise de pe drum. Casa femeii a fost distrusa, la fel si doua garduri de la locuintele vecine.

- Sarah Thomas, in varsta de 37 de ani, a reușit sa traverseze Canalul Manecii in inot de patru ori fara sa se opreasca. Ea a terminat cursa in 54 de ore, iar reușita ei este considerata eroica. Americanca a inceput sa inoate duminica dimineața și ar fi trebuit sa strabata o distanța de 129 de kilometri,…