Stiri pe aceeasi tema

- Fiul unei femei de 51 de ani si-a gasit luni seara mama si pe concubinul ei decedati in casa, in municipiul Constanta, cu plagi taiate la nivel toracal, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean, potrivit Agerpres . Fiul femeii a anuntat politistii din Constanta, in jurul orei 18.10, ca si-a gasit…

- Un barbat si o femeie, ce formau un cuplu, au fost luni gasiti morti in casa, in municipiul Constanta, cu plagi taiate la nivel toracal, a informat Inspectoratul de Politie Judetean. Trupurile celor doua persoane ar fi fost gasite de fiul femeii. Cuplul din Constanța a fost gasit mort de fiul femeii…

- Un barbat și o femeie au fost gasiți morți intr-un apartament din orașul Constanța. Ambii aveau rani pe corp și anchetatorii analizeaza mai multe variante, inclusiv cea a unei crime urmate de o sinucidere. Incidentul a avut loc luni. In jurul orei 18.10, anchetatorii au fost sesizați de catre un barbat…

- Politistii gorjeni din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa, dupa defectiunea aparuta la statia de oxigen a Spitalului din Targu Carbunesti. Doua persoane aflate in stare grava la ATI au decedat. In cursul diminetii au fost inregistrate doua…

- Procurorii doljeni au dispus, ieri, retinerea unui minor de 15 ani, din Craiova, acuzat de tentativa de omor. Potrivit anchetatorilor, minorul a ranit cu un cutit un tanar de 21 de ani, in urma unui conflict izbucnit intr-un bar din comuna Valea Stanciului. Potrivit oamenilor legii, incidentul a avut…

- Un telefon primit de Poliția Locala din Giurgiu a dus la gasirea femeii, ce aparea in evidențele Poliției Romane ca persoana disparuta, din primavara anului 2019. Cea care a sesizat polițiștii locali din Giurgiu este o femeie din Iași, care a sunat și a anunțat ca, de aproximativ doua luni, intr-un…

- Polițiștii din Baia Mare – Biroul de Investigații Criminale, sprijiniți de lucratori ai Serviciului de Operațiuni Speciale Maramureș și sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Baia Mare, au identificat presupusul autor al unei infracțiuni de talharie calificata comisa…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale – Compartimentul Urmariri au depistat marți, 27 iulie, pe raza municipiului Craiova, un barbat de 46 ani, din localitate, fata de care autoritatiile judiciare din Portugalia au emis un mandat european de arestare. Barbatul este cautat de autoritațile…