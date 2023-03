Stiri pe aceeasi tema

O femeie de 51 de ani a murit joi dupa-amiaza intr-un accident produs pe o strada din Slatina, județul Olt.

- Un barbat,in varsta de 35 de ani, a condus un autovehicul pe strada Cloșca, iar la intersecție cu strada Ioan Plavoșin din Timișoara, a patruns pe culoarea roșie a semaforului electric,moment in care a surprins și accidentat o femeie, in varsta de 55 de ani, care traversa strada pe marcajul pietonal,…

- Un accident intre mai multe mașini a avut loc duminica seara, pe Autostrada A1 Sibiu – Pitești, la km. 227, intre Talmaciu și Talmacel, in județul Sibiu. Acesta este primul astfel de eveniment rutier de la deschiderea singurului lot al Autostrazii, cel dintre Sibiu și Boița, conform Mediafax. Citește…

- Accident tragic in Chișinau. O femeie a murit, dupa ce a fost lovita in plin de o mașina. Potrivit Poliției Capitalei, s-a intamplat astazi, in jurul orei 17:00, pe strada Salcamilor din Capitala. Femeie a murit pe loc, ne-au confirmat oamenii legii.

- Continue reading Un accident grav a avut loc dis de dimineața in Florești, in zona Metro/ O femeie a murit dupa ce a fost lovita pe trecerea de pietoni/ Traficul a fost paralizat minute in șir at Info real.

- Un accident rutier a avut loc marți, 3 ianuarie, in jurul orei 12:30, pe strada Aurel Vlaicu din municipiul Cluj-Napoca. In carambol au fost implicate trei autoturisme. O persoana implicata in accident a fost ranita și a avut nevoie de ingrijiri medicale, fiind evaluata de paramedicii echipajului…

- Marți, 27 decembrie, in jurul orei 15:00, pe strada Meșterul Manole din Capitala, a avut loc un grav accident rutier. La fața locului s-au deplasat doua echipaje pentru acordarea ajutorului medical de urgența, pompierii și poliția. „S-a infipt in copac”, a comentat un martor, care a și publicat imagini…

- O femeie și-a pierdut viața miercuri la Cluj-Napoca, dupa ce a fost lovita de un camion. In jurul orei 10.30, polițiștii au fost sesizați despre producerea unui accident rutier pe strada Oașului, la intersecție cu strada Piața Liebknecht din municipiul Cluj-Napoca, unde un autocamion ar fi acroșat un…