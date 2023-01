O femeie in varsta de 51 de ani a fost descarcerata de pompierii giurgiuveni in noaptea de joi spre vineri dupa ce a ajuns cu masina in afara partii carosabile, pe A 1, la kilometrul 35, in zona localitatii Floresti, judetul Giurgiu, si a ramas blocata in autoturism, potrivit Agerpres.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro × NEWSLETTER ×

Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate

BACK TO TOP DESPRE

Exclusivitați și documente incendiare.

Echipa stiripesurse.ro va prezinta…