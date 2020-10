Medicii de la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi au salvat o femeie de 49 de ani dupa 80 de zile petrecute la Terapie Intensiva, timp in care a avut nevoie de ventilatie mecanica. Zilele trecute, dupa doua luni si jumatate petrecute intr-un pat de spital, pacienta a fost dusa de cadrele medicale in curtea spitalului pentru a respira aer curat. Femeia in varsta de 49 de ani sufera de o afectiune cronica neuromusculara, miastenia gravis, care afecteaza toti muschi (...)