Un grav accident rutier s-a petrecut marți, 14 martie, in jurul orei 16.45, pe DJ 792, la ieșirea din orașul aradean Ineu. Coliziunea dintre doua mașini s-a soldat cu un mort și patru raniți, relateaza Special Arad , care preia informații oferite de ISU și de Serviciul Județean de Ambulanța Arad.

O femeie a fost grav ranita intr-un accident petrecut pe un drum județean, in Olt. Alte patru persoane, dintr-o alta mașina implicata, printre ele o fetița de doar 4 ani, au ajuns la spital.

Doi tineri, o fata și un baiat, in varsta de 19, respectiv 22 de ani, au murit, luni noaptea, intr-un accident produs in Sibiu. Alte doua victime au ajuns la spital.