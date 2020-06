Stiri pe aceeasi tema

- Femeia in varsta de 45 de ani a fost internata in urma cu doua zile, cu febra, și urma sa primeasca rezultatul testului COVID-19. Recent, ea aflase ca are o tumoare cerebrala.Femeia din comuna Lovrin a ajuns la Spitalul Județean Timișoara pe 3 iunie, cand a fost internata singura intr-un salon. „Femeia…

- O pacienta a Spitalului Județean Timișoara s-a aruncat in gol de la etajul 6 al unitații sanitare. Femeia era internata in spital, iar in aceasta dimineața a recurs la acest gest extrem. Femeia era internata pe secția de Neurochirurgie a celui mai mare spital din vestul țarii, iar in aceasta dimineața…

- O femeie in virsta de 69 de ani infectata cu noul coronavirus s-a aruncat astazi de la etajul 5 al unui spital din capitala. O femeie infectata cu COVID-19 s-a aruncat in gol de la etajul 5 al Spitalului de Urgența din Chișinau. Tragedia a avut loc astazi, informațiile au fost confirmate pentru jurnal.md…

- O femeie care se trata de Covid-19 s-a aruncat in gol de la etajul cinci al Spitalului de Urgența din Chișinau. Incidentul nefericit a avut loc in zorii zilei de astazi, la ora 05:40. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de catre ofițera de poliție a Direcției de Poliție a municipiului Chișinau,…

- O femeie care se trata de COVID-19 s-ar fi aruncat in gol de la etajul 5 al Spitalului de Urgența din Chișinau.Incidentul s-a petrecut in jurul orei 05:40 si victima a cazut pe copertina de la etajul 2. Femeia s-a ales cu mai multe coaste rupte si contuzie la plamani.

- A cincea persoana din județul Neamț care a murit din cauza infecției cu noul virus este o femeie de 75 de ani, dintr-o localitate din zona Tazlau. Ea a fost internata in stare grava sambata, 28 martie, in secția ATI a Spitalului Județean de Urgența Piatra Neamț și in aceeași zi i se recolteaza probe.…

- De ultima ora! Al 86-lea deces provocat de COVID-19 pe teritoriul Romaniei. Vezi din ce zona este victima Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Deces 86: Femeie, 45 de ani, din Targu Neamț, județul Neamț. S-a prezentat in data de 30.03.2020 la CPU Targu Neamț unde s-a pus diagnosticul…

- A avut loc al 18-lea deces al unui pacient cu coronavirus in Romania. Este vorba despre o femeie de 76 de ani, din județul Cluj, care avea afecțiuni preexistente. Este o femeie din județul Cluj, internata in data de 20 martie in Spitalul din Huedin. „Pacienta a fost transferata in data de 22.03.2020…