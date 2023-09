O femeie de 45 de ani a murit strivită de o cruce, într-un cimitir O femeie de 45 de ani a murit, vineri, strivita de o cruce care a cazut peste ea, intr-un cimitir din Cluj-Napoca. Pompierii au intervenit in cimitirul din Cartierul Manaștur, Cluj-Napoca, unde o cruce a cazut peste o femeie. Victima a fost scoasa de sub cruce de catre pompieri, prezentand leziuni incompatibile cu viața. Este […] Articolul O femeie de 45 de ani a murit strivita de o cruce, intr-un cimitir a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

