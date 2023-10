O femeie de 45 de ani a făcut infarct în timpul examenului auto! Ce au făcut polițiștii? O femeie din Cluj, care tocmai susținea examenul pentru obținerea permisului auto, a intrat in stop cardio-respirator atunci cand conducea mașina. Prezența de spirit și intervenția rapida a polițistului examinator i-a salvat viața. Ionuț era in timpul procesului de examinare, la traseu, iar la volan, urma sa se urce o femeie de 45 de ani. A observat ca are o anumita stare de agitație, dar s-a gandit ca are emoții. A incercat sa o calmeze. „Vom porni pe traseu. Va rog sa fiți calma. Imi spuneți dumneavoastra cand putem pleca pe traseu”. Dupa doar 2 minute de la inceputul probei, femeii i s-a facut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

