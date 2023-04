Stiri pe aceeasi tema

- Doua femei au fost ranite, vineri, intr-un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme, in municipiul Piatra-Neamt, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ), potrivit Agerpres."Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca, in timp ce un barbat, in varsta de 62…

- Tragedie in Buzau! O femeie, in varsta de 62 de ani a murit dupa ce a fost a fost accidentata mortal, de trenul interregio Bucuresti-Galati. Tragedie a avut loc in momentul in care femeia traversa șinele de cale ferata aflate la la iesirea spre Braila. „Din primele date de la fata locului se pare ca…

- O femeie in varsta de 32 ani, cautata de autoritatile italiene pentru furturi, a fost gasita de politisti in municipiul Piatra-Neamt, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- O femeie, de 43 de ani, din judetul Caras-Severin, a cheltuit aproape 20.000 de dolari, dupa ce a fost indusa in eroare de un barbat pe care l-a cunoscut pe o retea de socializare. Acesta i-a spus ca este comandant de nava și i-a promis ca se va muta cu ea in Romania, a informat vineri Inspectoratul…

- O femeie de 29 de ani a fost talharita in propria locuinta de un tanar de 24 de ani, cunoscut pe internet, care, sub amenintarea unui cutit, i-a furat 3.000 de lei, un telefon mobil si o bratara din aur, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘La data de 15 februarie, politistii…

- Un barbat de 74 ani a decedat in urma coliziunii dintre doua autoturisme, sambata, in municipiul Moinesti, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau. "O femeie in varsta de 44 ani, din comuna Poduri, in timp ce conducea un autoturism pe strada Atelierelor din Moinesti a intrat in coliziune…