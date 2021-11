O femeie de 38 de ani infectată cu COVID a murit în timp ce se afla la cumpărături O femeie cu COVID din Iași a murit in timp ce se afla cu familia la cumparaturi. Soțul ei a fost cel care a sunat la 112, deoarece femeia intrase in stop cardio respirator. Aceasta s-ar fi tratat timp de 10 zile acasa, pentru o presupusa gripa, fara a consulta un medic. Un echipaj de pe ambulanța a sosit imediat la fața locului și a evaluat-o pe femeie, insa aceasta a intrat in stop cardio respirator și a fost transportata de urgența la spital. Testele au confirmat ca era infectata cu SARS-CoV-2. Femeia era mama unui copil in varsta de 3 ani și nu era vaccinata. DSP Iasi a declansat o ancheta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

