- Are 37 de ani și a nascut 8 copii. Este impresionant, dar mai impresionant este ca toți acești copii au fost aduși pe lume prin operații de cezariana: primii 7 nascuți in Italia și cel de-al optulea, o fetița, tot prin cezariana, la Spitalul Județea din Alba Iulia, ceea ce reprezinta un record național.…

