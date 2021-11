O femeie de 33 de ani, mama a unui copil de doar doi ani, nevaccinata si infectata cu SARS-CoV-2, a murit in sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean Buzau, desi nu avea alte afectiuni cunoscute. Cu trei zile inainte de deces, ea a postat un mesaj pe o retea de socializare prin care ii indemna pe toti cei care nu s-au vaccinat sa o faca cat mai repede cu putința. „Nu mai stati acasa nicio secunda, pretuiti-va viata, mergeti si vaccinati-va. Nu va mai luati dupa oameni care sunt contra vaccinului. Poate nu am crezut cu totul in boala, de vaccin mi-a fost frica, acum lupt cu toata puterea…