Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost ranite, joi, dupa o coliziune intre trei autoturisme, pe șoseaua de centura a municipiului Alba Iulia, a anunțat Poliția Alba. Potrivit sursei citate, traficul este ingreunat. ”Trafic ingreunat pe șoseaua ocolitoare a municipiului Alba Iulia, in zona intersecției cu Drambar, din…

- Un accident rutier soldat cu pagube materiale s-a produs, joi dupa-amiaza, pe șoseaua de centura a municipiului Alba Iulia. Un autoturism a ieșit de pe carosabil și s-a cazut in șanțul de pe marginea drumului, in apropiere de intersecția cu drumul spre localitatea Drambar. Cauzele și imprejurarile in…

- Un șofer a trait o experiența neplacuta pe o strada din Alba Iulia. Lasata nesemnalizata, in drum, o groapa uriasa de pe o strada din municipiu s-a dovedit o adevarata capcana pentru un sofer. Acesta si-a facut praf o roata la mașina, dupa ce a intrat cu autoturismul in plin in portiunea adanca in asfalt.…

- La data de 13 iunie 2018, in jurul orei 19.00, politistii Sectiei 1 Politie Rurala Galda de Jos, in timp ce actionau pe DC 195, pe raza localitații Bucerdea Vinoasa, au oprit, pentru control, un autoturism ce era condus de un barbat de 36 de ani, din comuna Ighiu. In urma testarii conducatorului auto…

- Ieri, 3 iunie 2018, in jurul orei 19.30, politistii din Blaj au intervenit pentru solutionarea unui accident rutier ce a avut loc pe DJ107, la kilometrul 88+100 de metri. Un barbat de 35 de ani, din comuna Valea Lunga, in timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul asupra acestuia, intrand in…

- Sambata, 19 mai 2018, in jurul orei 15.15, un tanar de 28 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism pe strada Revolutiei din Alba Iulia, nu a pastrat o distanta suficienta fata de un autoturism ce era oprit la semafor, intrand in coliziune cu acesta. In urma impactului, cel de-al doilea autoturism…

- Ieri, 16 mai 2018, in jurul orei 7.00, pe DN 1, la kilometrul 400, in afara localitatii Teius, un barbat de 45 de ani, din Cluj-Napoca, in timp ce conducea un autoturism, nu a pastrat o distanta suficienta fata de autoturismul din fata, intrand in coliziune cu acesta. In urma accidentului, conducatoarea…

- Un accident rutier soldat cu avarierea unei autoutilitare s-a produs, joi, pe șoseaua de centura a municipiului Alba Iulia, in apropiere de intersecția cu drumul care duce la Drambar. O autoutilitara aparținand unei firme a ieșit de pe carosabil și a ajuns in șanțul de langa drum. Revenim cu amanunte.