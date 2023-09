Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Marea Britanie a murit in timpul unei operații de „lifting brazilian” (de modelare a feselor) realizata la o clinica din Turcia, pe care a decis sa o daca deși i s-au oferit „informații limitate” legate de riscuri, potrivit unei anchete.

- Rusia a lansat 17 drone in noaptea de vineri spre sambata in incercarea de a lovi regiunile de nord, centrale si de vest ale Ucrainei, au anuntat sambata fortele aeriene ucrainene. Intre timp, liderul autoproclamatei Republici Populare Donetk, Denis Pusilin, spune ca trei oameni au murit și un altul…

- O femeie de 57 de ani a murit luni dupa-amiaza, iar cinci persoane, intre care si trei fete de 3, 4 si respectiv 17 ani, au fost in pericol de inec dupa ce au fost surprinse de curentii puternici pe raul Strei, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Hunedoara.

- O femeie in varsta de 39 de ani, Yesim Demir, a murit dupa ce a cazut de pe o faleza, in Turcia, la cateva momente dupa ce a fost ceruta in casatorie de partenerul sau, scrie presa turca, potrivit News.ro.

- Sfarsit tragic pentru o femeie in varsta de 84 de ani. Internata intr-un spital din municipiul Hunedoara, batrana s-a aruncat in aceasta dimineata de la etajul 3 al cladirii. La ora 5.40, femeia din Hunedoara s-a aruncat de la etajul 3 al spitalului si a cazut in zona de acces in morga spitalului. Un…

- Operația a fost facuta de prietena acesteia care nu avea pregatirea necesara. Ea ar fi urmat doar un curs de doua saptamani, unde a primit o diploma și pentru care a platit 154 de lire sterline, relateaza The Mirror .Intervenția a avut loc chiar in casa celei care a facut operația, care nu avea pregatirea…

- La data de 13 iulie a.c., in jurul orei 05:50, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Racari au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier soldat cu victime, in comuna Slobozia Moara. Din primele verificari efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca un barbat, de 38 de ani, care s-ar…

- Incidentul a fost anuntat Politiei Hunedoara prin apel la numarul unic de urgenta 112."Politistii ajunsi la fata locului au constatat ca o femeie in varsta de 59 de ani, din municipiul Hunedoara, s-a aruncat de la etajul doi al cladirii ce apartine unitatii spitalicesti din municipiul Hunedoara. In…