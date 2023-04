Stiri pe aceeasi tema

- O tanara in varsta de 31 de ani, din municipiul Sibiu a fost gasita luni seara spanzurata pe un teren viran, iar politistii au deschis un dosar de cercetare penala pentru „savarsirea infractiunii de ucidere din culpa”, a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Sibiu, Elena Welter, conform agerpres.ro .…

- O femeie in varsta de 31 de ani a fost gasita spanzurata, luni, 24 aprilie, pe un teren viran de pe strada Sacel din Sibiu, informeaza publicația locala Turnul Sfatului, care citeaza IPJ Sibiu. Potrivit procedurii, polițiștii au deschis un dosar penal ucidere din culpa.„Azi, in jurul orei 18,45, o femeie…

- O tanara in varsta de 31 de ani, din municipiul Sibiu a fost gasita luni seara spanzurata pe un teren viran, iar politistii au deschis un dosar de cercetare penala pentru „savarsirea infractiunii de ucidere din culpa”, a declarat pentru Agerpres purtatorul de cuvant al IPJ Sibiu, Elena Welter.

- O femeie moarta de mai multe zile a fost gasita in raul Mures. Politistii si pompierii din judetul Arad au fost sesizati ca in apele raului se afla un cadavru uman, in zona localitatii Fantanele, informeaza News.ro. Dupa ce a fost recuperat din rau, cadavrul va fi supus autopsiei, dar primele informatii…

- "ISU Sibiu a intervenit de urgenta pe strada Brukenthal din Avrig, pentru a salva o persoana cazuta de la etajul trei al unui imobil si ramasa imobilizata in sarmele de rufe situate la etajul doi al imobilului. Femeia in varsta de 22 de ani a fost salvata de pompieri si predata echipajului SMURD sosit…

- Directoarea Bibliotecii Judetene „Christian Tell” din Targu Jiu a fost gasita marti seara spanzurata in biroul sau din institutie, echipajul medical sosit la fata locului constatand decesul acesteia.Potrivit IPJ Gorj, politistii au fost sesizati despre faptul ca in incinta unei institutii publice din…

- Directoarea Bibliotecii Judetene din Targu Jiu, Olimpia Bratu, a fost gasita spanzurata, marti, in incinta institutiei. Ea ar fi lasat un bilet in care isi explica gestul. "La data de 28 februarie a.c., Politia Municipiului Targu Jiu a fost sesizata, prin apel de urgenta, cu privire la faptul ca in…

- Olimpia Bratu, directoarea Bibliotecii “Christian Tell” din Targu Jiu a fost gasita fara suflare in interiorul instituției publice unde era angajata. „La data de 28 februarie, Poliția Municipiului Targu Jiu a fost sesizata prin apel de urgența, cu privire la faptul ca in incinta unei instituții publice…