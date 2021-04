Polițiștii din Sebeș au emis un ordin de protecție provizoriu fața de un barbat care și-ar fi agresat soția. Barbatul s-a ales și cu dosar penal, pentru violența in familie. In seara zilei de 27 aprilie 2021, la sediul Poliției Municipiului Sebeș s-a prezentat o femeie de 30 de ani, din municipiu, care a reclamat faptul ca a fost agresata de soț. Din primele cercetari efectuate de polițiștii a rezultat ca, in jurul orei 21,30, in timp ce se aflau in locuința comuna, intre cei doi soți ar fi avut loc o discuție contradictorie, imprejurare in care, barbatul, in varsta de 40 de ani, ar fi devenit…