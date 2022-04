Stiri pe aceeasi tema

- Intre cei doi soți din Moldovenești a inceput un scandal, marți noaptea, iar femeia l-a asfixiat.Potrivit procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, pe fondul unei stari conflictuale mai vechi și al consumului de alcool, femeia de 29 de ani și-a ucis soțul in varsta de 66 de ani „prin asfixie…

- Un accident grav de circulație s-a produs, sambata dimineața, pe Bulevardul Pipera-Tunari, chiar in fața Școlii Americane. O femeie de 36 de ani a murit, dupa ce mașina condusa de soțul ei a intrat intr-o pasarela. Barbatul a fost transportat la spital. Accidentul a avut loc in fața Școlii Americane,…

- Un accident grav s-a produs, vineri, in Iași. Doi refugiati din Ucraina au fost loviți de o masina, in timp ce traversau strada. Este vorba despre o femeie de 46 de ani și un copil de 4 ani. Accidentul a avut loc vineri, in zona Petru Poni, pe soseaua Pacurari. Din primele verificari rezulta ca […]…

- O femeie din localitatea suceveana Straja, aflata in apropierea granitei cu Ucraina, a gasit in curtea casei un troller plin cu tigari si o drona. Ea a anunțat poliția. Femeia s-a trezit in curte cu o drona cazuta și o valiza plina cu țigari de contrabanda. Sindicatul Europol a publicat imaginile, joi,…

- O mașina a ambasadei SUA la București a lovit, marți, in nordul Capitalei, pe trecerea de pietoni, o femeie de aproximativ 40 de ani care traversa strada. UPDATE Reacția Ambasadei SUA „Ambasada SUA poate confirma faptul ca un autovehicul condus de un angajat al Ambasadei a fost implicat intr-un accident…