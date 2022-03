Politistii din Popricani, din județul Iași, realizeaza cercetari in cadrul unui dosar penal, dupa ce un barbat a reclamat ca a fost batut de fosta sa iubita, impotriva careia obținuse și ordin de resticție. In cazul tinerei s-a dispus arestul preventiv al acesteia pentru 30 de zile. „Din investigatiile efectuate pana in prezent, s-a constatat faptul ca in seara de 17 martie a.c., o femeie de 28 de ani l-ar fi lovit pe concubinul sau, incalcand totodata ordinul de protectie emis impotriva ei. In baza probatoriului administrat in cauza, la data de 18 martie a.c., femeia a fost retinuta de politisti…