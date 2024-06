Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din judetul Mures a fost retinut pentru tentativa de omor, fiind suspectat ca, in timpul unui conflict, si-a determinat partenera sa se arunce de la etajul 6 la etajul 5 al unui bloc. Femeia a supravietuit, informeaza News.ro.Incidentul a avut loc duminica seara, in jurul orei 23:30, intr-un…

- Apar detalii infioratoare in motivarea magistraților ieșeni la condamnarea avocatului Sebastian Felecanu, condamnat in prima instanța la 23 de ani de inchisoare pentru uciderea iubitei sale, Monica Cioata. Cu cateva minute inainte de moarte, avocata Monica Cioata a inregistrat scandalul pe care l-a…

- Un caz de-a dreptul șocant s-a petrecut in Berlin! O mama si-a aruncat copilul de aproape doi ani de la etajul trei al unui bloc. Tipetele micutei au fost auzite de un adolescent. Iata cum a gasit-o pe fetița!

- O femeie de 47 de ani, din județul Botoșani, a fost ucisa cu sange rece de soțul ei. Mirela a sunat la 112, iar polițiștii i-au aplicat barbatului o sancțiune pentru deranjarea liniștii publice și scandal. La scurt timp dupa ce oamenii legii au intervenit, acesta a curmat viața soției lui.

- O femeie de 69 de ani din București a fost reținuta, dupa ce a lovit in mod repetat un copil de doar un an și doua luni. Parintii bebelușului au cunoscut-o pe femeie pe o platforma online. Imaginile groaznice au fost vazute de mama micuțului, care a anunțat Poliția.

- NECUGETAT… Un episod tragic a avut loc la Barlad, unde, ieri, 13 aprilie, o femeie s-a aruncat de la etajul 4 al unui bloc din oraș. Vecinii au fost cei care au vazut-o și au incercat sa o opreasca, insa aceasta s-a dovedit hotarata sa iși puna capat zilelor. Le spunea celor care voiau sa […] Articolul…

- Autoritațile au fost alertate, luni dimineața, printr-un apel la 112, cu privire la faptul ca o persoana intentioneaza sa sara de la balconul unui imobil situat pe Bulevardul Timișoara, de la etajul 11. Potrivit primelor informații, in mai puțin de 1 minut, un echipaj din cadrul Secției 22 a ajuns la…

- Adrian Buleu a spus in fața instanței – Tribunalul Vrancea – cu ocazia judecarii contestației in ceea ce privește eliberarea sa condiționata care a fost... The post Abel Apostol a fost impușcat și aruncat in raul Mureș. Marturisirea lui Adrian Buleu appeared first on Special Arad · ultimele știri din…