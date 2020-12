O femeie de 101 ani care locuieste intr-un azil de batrani in landul Saxonia-Anhalt a devenit prima persoana din Germania vaccinata impotriva noului tip de coronavirus, cu o zi inainte de inceperea oficiala a campaniei de vaccinare in aceasta tara, transmit DPA si EFE, citate de Agerpres. La caminul Krueger din orasul Halberstadt, Edith Kwoizalla, […] The post O femeie de 101 ani, prima persoana vaccinata din Germania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .