O femeie de 101 ani este prima persoană vaccinată în Germania O femeie de 101 ani dintr-un azil de batrani a devenit prima persoana din Germania vaccinata impotriva noului tip de coronavirus. Edith Kwoizalla are 101 ani și locuiește in caminul pentru batrani Krueger din orasul Halberstadt, a fost vaccinata sambata, cu o zi inainte de lansarea oficiala a campaniei de vaccinare din Germania. Persoanele care au asistat la vaccinarea femeii, au povestit ca aceasta a primit vaccinul cu calm si chiar zambind din spatele mastii de protectie pe care o purta. Dupa Edith, alți 39 de rezidenți ai caminului și 10 membrii ai personalului au fost vaccinați, sambata. Campania… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

