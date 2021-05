Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din statul american Utah disparuta in luna noiembrie a fost gasita in viața, intr-un cort aflat intr-un camping, ea hranindu-se in ultimele cinci luni cu iarba, mușchi de pamant și apa din raul aflat in apropiere, relateaza The Guardian . Femeia, in varsta de 47 de ani, pe care autoritațile…

- O femeie disparuta in urma cu aproape șase luni a fost gasita in viața, intr-o padure din Utah, SUA, dupa ce o drona care o cauta s-a prabușit in apropierea locului in care se afla aceasta. In varsta de 47 de ani, femeia, al carei nume nu a fost facut public, a fost gasita, duminica, intr-un camping…

- O femeie in varsta de 47 de ani, data disparuta in noiembrie 2020, a fost gasita, duminica, in viata, intr-o padure din Utah, unde traia intr-un cort si se hranea cu iarba si muschi. Autoritatile cred ca femeia a ales in mod voluntar sa se mute in Diamond Fork Canyon.

- Mai multe echipaje medicale și de pompieri s-au deplasat la un bloc din Iasi pentru ca o femeie in varsta de 70 de ani era de negasit de patru zile. Vecinii au sunat la 112. Echipajele de intervenție au gasit-o pe femeie decedata in cada. Acum polițiștii efectueaza cercetari pentru a stabili cauzele…

- Intervenție contra-cronometru aui, pe bulevardul București din Baia Mare. Unei femei aflate pe o banca in apropiere de zona Semiluna i s-a facut rau și a cazut. Trecatorii au sunat la 112 și au cerut ajutor. Un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanța Maramureș a ajuns la fața locului și a inceput…

- O femeie de 43 de ani din județul Botoșani, care a fost data disparuta in urma cu cateva zile, a fost gasita carbonizata. Cadavrul acesteia a fost descoperit in mijlocul campului, intre localitațile Vorona si Tudora.

- O femeie de 81 de ani, data disparuta de acasa de doua zile, a fost gasita, marți, moarta de salvamontiștii din Maramureș, relateaza Mediafax. Potrivit Salvamont Maramureș, salvatorii montani au fost solicitați marți dimineața, prin apel la 112, pentru cautarea unei femei de 81 de ani, disparuta…

- O femeie de 76 de ani din comuna argeseana Albota, disparuta de 11 zile, a fost gasita decedata, joi, intr-un lac. Inspectoratul de Politie Judetean Arges a anuntat ca lacul in care a fost gasit cadavrul se afla in apropierea locuintei femeii disparute, potrivit agerpres.ro. Citește…