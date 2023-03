Stiri pe aceeasi tema

- O egipteanca insoțita de un copil mic a forțat doua uși cu incuietoare electromagnetica și a reușit sa ajunga pe pista Aeroportului Internațional Henri Coanda - Otopeni, dar a fost oprita de personalul aeroportuar sa urce in avionul Tarom care se pregatea de decolare, au spus reprezentanții aeroportului…