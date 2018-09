O femeie cu lovituri la cap a fost găsită moartă de pompieri, într-o casă din sectorul 6 al Capitalei O femeie cu lovituri la cap a fost gasita moarta de pompieri, intr-o casa din sectorul 6 al Capitalei. Un incendiu a izbucnit acolo in noaptea de vineri spre sambata iar pompierii au ajuns de urgența sa stinga flacarile. In interiorul locuinței au descoperit cadavrul, iar polițiștii cred ca femeia ar fi fost ucisa. Imediat ce incendiul a fost lichidat, criminaliștii au ridicat probe din locuința , in prezența unui procuror de la Parchetul Tribunalului București. ”In noaptea de 7/8.09, prin apel la 112 a fost sesizat un incendiu la un imobil situat in sectorul 6. La fața locului s-au deplasat echipaje… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

