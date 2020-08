Stiri pe aceeasi tema

- O situație absolut halucinanta s-a petrecut la Spitalul Județean din Alba Iulia. O femeie insarcinata, careia ii sosise sorocul, a venit la spital, dar medicii au preferat sa o țina in izolare pentru ca nu avea facut testul pentru coronavirus.Citește și: SONDAJ Sociopol la București. Gabriela…

- Pacientii confirmati cu noul coronavirus care nu au mai fost internati in spital si stau izolati acasa sunt intr-o situatie incredibila. Medicii de familie nu le pot da concediu medical din cauza unui vid legislativ. Legea izolarii si carantinei prevede ca toti cei depistati cu SARS-COV-2 trebuie internati…

- Disperare la Barlad ALARMANT… Devine tot mai grava, de la o zi la alta, situatia infectarilor cu SARS-CoV-2, la nivelul judetului Vaslui, iar spitalul „Elena Beldiman” din Barlad reprezinta frontul pe care se da cea mai crunta batalie cu temutul virus! In acest moment, la Spitalul din Barlad sunt internati…

- A AVUT ZILE… Bebelușul de numai 1 kg adus pe lume prematur de o mamica de etnie rroma din localitatea Murgeni, acum 50 de zile, a fost salvat de medicii de la Spitalul „Cuza Voda” din Iași. Copilul are acum 1400 de gr, a luat in greutate și va fi externat in cel mut doua [...]

- A AVUT ZILE... Bebelușul de numai 1 kg adus pe lume prematur de o mamica de etnie rroma din localitatea Murgeni, acum 50 de zile, a fost salvat de medicii de la Spitalul „Cuza Voda” din Iași. Copilul are acum 1400 de gr, a luat in greutate și va fi externat in cel mut doua [...]

- O femeie diagnosticata cu COVID-19, care se afla internata intr-un spital din Vrancea, a plecat din unitatea medicala fara acordul medicilor, a informat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea."La data de 8 iunie, politistii din cadrul Politiei Municipiului Focsani au fost…

- Inca opt persoane infectate cu noul coronavirus au murit, numarul celor decedati ajungand la 1.296, printre care și un mureșean, informeaza, in urma cu puțin timp, Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre patru femei si patru barbati cu varste cuprinse intre 42 si 92 de ani. * Deces 1289 –…

- Anunțul a fost facut de presedintele Comisiei de anestezie si terapie intensiva din Ministerul Sanatatii, Dorel Sandesc. Potrivit acestuia, in prezent, plasma recoltata de la pacienti care s-au vindecat dupa ce s-au infectat cu noul coronavirus se poate administra doar in anumite conditii celor aflati…