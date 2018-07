Stiri pe aceeasi tema

- Maria Butina, 29 de ani, care detine cetatenia rusa, a fost inculpata de autoritatile americane pentru consipratie de a actiona in folosul serviciilor de spionaj ruse prin infiltrarea in grupuri politice din SUA, informeaza site-ul postului BBC News.

- O femeie și-a prins piciorul intre tren și peron in Boston, Statele Unite. Zeci de oameni, care se aflau in acel moment in stația de metrou, s-au mobilizat pentru a o salva. Camerele de supraveghere au surprins momentul in care zeci de oameni au impins vagonul. Intre timp, alte persoane au tras-o pe…

- Presedintele SUA Donald Trump mentine sanctiunile impuse Coreei de Nord, afirmand ca regimul lui Kim Jong-un reprezinta inca o "amenintare extraordinara" nucleara. Declaratia alarmanta a liderului de la Casa Alba vine la doar cateva zile dupa ce a spus ca nu mai exista nici un risc din partea Phenianului,…

- Ucraina a testat, marti, rachete antitanc Javelin, achizitionate recent din Statele Unite pentru a-si consolida capacitatile de aparare in fata separatistilor prorusi din estul Ucrainei, a anuntat presedintele ucrainean Petro Porosenko, informeaza site-ul postului France 24, citat de Mediafax.”In sfarsit,…

- Presedintele american Donald Trump a marcat un an de la numirea procurorului special Robert Mueller in ancheta privind ingerinta Rusiei in alegerile din 2016 din SUA printr-o postare furioasa pe Twitter: "Bravo, America, am intrat in al doilea an al celei mai mari vanatori de vrajitoare din istoria…

- Liderul opozitiei din Rusia, Alexei Navalnii, inchis pentru 30 de zile. de catre un tribunal din Moscova pentru rolul sau in organizarea protestelor din 5 mai. „30 de zile de arest pentru dreptul de a iesi pe strazi in orasul tau si de a le spune autoritatilor: Nu sunt sclavul vostru si nu voi fi niciodata.…