O femeie cu alcoolemie puternică a ajuns la spital, după ce a căzut cu bicicleta într-un șanț O femeie de 64 de ani, din Carcaliu, județul Tulcea, a fost dusa la spital dupa ce a cazut cu bicicleta intr-un șanț. La spital, polițiștii au constatat ca femeia avea o alcoolemie puternica in aerul expirat, scrie Mediafax. Femeia de 64 de ani din comuna tulceana Carcaliu a cazut cu bicicleta de pe un podeț care traverseaza rigolele de beton de pe marginea drumului. Incidentul a avut loc miercuri seara, iar femeia ranita a fost transportata la spital. Acolo, polițiștii au testat-o cu aparatul etilotest și au constatat ca femeia avea o concentrație de 0,93 mg/l alcool pur in aerul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

