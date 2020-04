Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in virsta de 60 de ani, diagnosticata cu ciroza hepatica, decedata in spital pe 28 martie, a fost confirmata cu coronavirus pe 2 aprilie. La nivel national, numarul deceselor a ajuns la 122. Deces 119 Femeie, 69 ani, jud. Hunedoara Internata in SMU Hunedoara- Secția Pneumoftiziologie in 29.03.2020…

- O femeie care a nascut la o clinica privata a fost diagnosticata cu COVID-19. Reprezentanții unitații mediacale au solicitat DSP sa ii faca test la primele simptome, dar abia la o saptamana dupa aceea, femeia a fost verificata, iar testul a ieșit pozitiv. Femeia nu a declarat la internare, pe 13 martie,…

- Un cetațean bulgar cu simptome de coronavirus a fugit dintr-un spital din Galați și a bagat șapte persoane intr-un centru de carantina deoarece a calatorit cu acestea intr-un microbuz. Bulgarul a fost prins de polițiști și s-a ales cu dosar penal, potrivit Mediafax.Potrivit reprezentanților…

- O femeie din Republica Moldova, care se afla la Unitatea Primirii Urgetei, impreuna cu copilul ei, care urma sa fie examinat de medici, dupa ce a fost suspectat de infectie cu coronavirus, a agresat medicii si a fugit din spital cu tot cu copil. Acum, femeia este cautata de politisti.

- O mama din Republica Moldova care prezenta toate simptomele suspecte de infecție cu coronavirus a fugit dintr-un spital din Chișinau dupa ce nu a permis medicilor sa-i consulte și copilul. Femeie este acum cautata de poliție. Despre aceasta a anunțat șefa de la Sanatate în cadrul…

- Republica Moldova a confirmat primul caz de infectare cu noul coronavirus. E vorba despre o femeie de 48 ani care s-a intors ieri din Italia. Pacienta a fost imediat internata, iar autoritatile de la Chisinau sunt in alerta. Gheorghe Lungu de la TVR Moldova are detalii.

- O femeie din Rusia, suspectata de coronavirus, a evadat printr-o fereastra in timp ce se afla in zona de carantina a unui spital.Femeia a declarat ca a fugit din spital din cauza conditiilor oribile in care erau nevoite sa se afle impreuna cu copilul sau.