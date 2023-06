Stiri pe aceeasi tema

- O femeie care a petrecut ultimii 20 de ani in inchisoare pentru uciderea celor patru copii ai sai a fost gratiata luni in New South Wales, Australia. In urma unei revizuiri, s-a constatat ca exista banuieli legitime cu privire la condamnarile initiale, informeaza Reuters, conform Hotnews. Kathleen Megan…

- In 2001, Hana Nachenberg, pe atunci in varsta de 31 de ani, lua masa impreuna cu fiica ei de 3 ani intr-o pizzerie din Ierusalim, Israel, cand a avut loc un atentat sinucigaș cu o bomba, a informat presa israeliana, citata de ABC News. Dupa incident, femeia a fost in coma timp de aproape 22 de ani,…

- Femeia in varsta de 95 de ani, electrocutata de doua ori de polițiști intr-un incident petrecut la un azil de batrani din Australia, a murit, transmite BBC. Agentul care a intervenit este acum anchetat.

- Un cuplu britanic a fost gasit mort in aceeași casa, in aceeași zi, dar din cauze naturale diferite. La finalul unei anchete de durata, cei care s-au ocupat de acest caz au ajuns la concluzia ca au avut de-a face cu o coincidența bizara și ca nu exista nicio suspiciune legata cu privire la cauza celor…

- Un nemțean in varsta de 52 de ani a fost condamnat la detenție pe viața de Tribunalul Neamț. Barbatul a primit cea mai dura pedeapsa pentru uciderea fiicei sale de cinci ani si a fostei sotii, cadavrul acesteia nefiind descoperit.

- Lance Reddick, actor cunoscut pentru rolurile din The Wire, Fringe și franciza John Wick, a murit la varsta de 60 de ani din cauze naturale, tansmite The Guardian . Reprezentantul actorului a confirmat ca Lance a murit din cauze naturale la domiciliul sau din Los Angeles. Cel mai cunoscut rol al lui…