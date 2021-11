O femeie condamnată fără mască a fost prinsă de poliție O femeie condamnata din Galați, data in urmarire naționala, a fost data de gol pentru ca nu avea masca de protecție. O femeie data in urmarire naționala pentru executarea unei pedepse cu inchisoarea a fost prinsa in noaptea de vineri spre sambata, de catre jandarmii din Bacau. Femeia in varsta de 42 de ani le-a atras atenția jandarmilor din cauza ca nu purta masca de protecție pe strada Mioriței din orașul Bacau. Jandarmii au cerut ca aceasta femeie ce s-a dovedit a fi condamnata sa prezinte o declarație pe proprie raspundere sau certificatul verde La solicitarea jandarmilor de a prezenta o declarație… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

