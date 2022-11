Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din statul american Florida a dat in judecata un producator de alimente și cere despagubiri de 5 milioane de dolari pentru ca prepararea unui fel de mancare la cutie dureaza mai mult decat scrie pe ambalaj, relateaza NBC News.

- Un barbat din Ohio a caștigat despagubiri de 45 de milioane de dolari intr-un proces civil impotriva unui departament de poliție și a unui detectiv ale caror acțiuni au dus la condamnarea sa greșita și la mai mult de 20 de ani in spatele gratiilor, informeaza Mediafax. Dean Gillispie a dat in judecata…

- Familia lui Gabby Petito, tanara de 22 de ani care a disparut in aceasta vara in timp ce facea o execursie prin SUA alaturi de logodnicul ei, trebuie sa primeasca 3 milioane de dolari de la familia lui Brian Laundrie, logodnicul ei, care a marturisit ca a ucis-o, relateaza CNN. Decizia a fost luata…

- Echipamente pentru menținerea lanțului frig a vaccinurilor, reagenți, consumabile și dispozitive pentru rețeaua naționala de laboratoare, inclusiv pentru primul laborator microbiologic mobil din țara, au fost donate Ministerului Sanatații Republicii Moldova de catre Guvernul

- Fostul ministru al Economiei Igor Dodon, principalul invinuit in dosarul „Energocom”, susține ca procurorii ar fi gasit cele aproape 12 milio prejudiciu cauzat statului de pe urma semnarii in 2008 a contractului de achiziționare a energiei electrice. Dodon susține ca nu are nicio vina, in contextul…

- Femeia care a primit din greșeala in cont 10,5 milioane de dolari in loc de 100, bani din care și-a cumparat inclusiv o vila de lux, a aflat acum cat de scump costa lacomia. Thevamanogari Manivel, din Melbourne, risca 20 de ani de inchisoare, dupa ce a cheltuit aproape toata suma cu care s-a trezit…

- Fostul presedinte american Donald Trump a depus luni o plangere impotriva CNN, acuzand canalul de stiri ca il defaimeaza deoarece se teme ca va candida din nou la presedintie in 2024 si pretinzand despagubiri de 475 de milioane de dolari, noteaza AFP. CNN, unul din principalele canale de televiziune…

- In trei zile, sistemul de aparare aeriana al Ucrainei a distrus ținte ruse inamice in valoare de 157,5 milioane de dolari, a transmis sambata pe Facebook serviciul de presa al Forțelor Aeriene ucrainenei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…